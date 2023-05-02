Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende yeni petrol rezervinin bulunduğunun müjdesini veren Başkan Erdoğan, 7'li koalisyona Kandil'den gelen destek mesajlarına da tepki gösterdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Başkentler başkenti Konya'yı Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'yı hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz, orada 100 bini aşkın vatandaşımız vardı. Konya'da şu anda aldığım rakama göre 140 bin vatandaşımız bu alanda.'BAY BAY KEMAL EMRİ KANDİL'DEN ALIYOR'Emri dağdan alanla değil Hak'tan alanla yol yürünür. Bay Bay Kemal ve yanındakiler emri Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları sandığa gömmeye hazır mıyız?'KONUTLARDAKİ DOĞAL KULLANIMINI 1 AY ÜCRETSİZ YAPTIK'Konya, Anaodolu'daki varlığımızın, dirliğimizin sembolüdür. Konya'nın 'Hayır' dediğinden hayır gelmez, Konya'nın 'Evet' dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Deprem bölgesinde yaraları hızla saracağız. Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için konutlardaki doğal gaz kullanımını 1 ay ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca da sıcak su ve mutfakta kullanılan doğal gaz tüketimine karşılık gelen miktarı faturalardan düşüyoruz. Biz söz verirsek yaparız.'TERÖRİSTLERİ GÖMDÜKÇE İÇERİDE BİRİLERİ DE RAHATSIZ OLUYOR'TCG Anadolu'yu, Yeni Altay Tankımızı TSK'ya teslim ettik. Milli Muharip Uçak Kaan'ı hangardan çıkardık. Bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de Gabar'da Tendürek'tekiler korkuyor. Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.'ONLAR KANDİL'DEKİLERLE BERABER YÜRÜRKEN BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI'YLA BERABER YÜRÜYORUZ'Bay Bay Kemal kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlu'su var bir de Meral Hanım var masayı bırakır gider tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi bir de iki belediye başkanını aldılar. Onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı'yla beraber yürüyoruz.'İKİNCİ NGS'Yİ DE İNŞA EDECEĞİZ'Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için canla başla çalışıyoruz. Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerini bunun için aldık. Şu anda bizim 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni bunun için inşa ediyoruz. İktidarımızın devamıyla ikinci Nükleer Güç Santralimizi de inşaa edeceğiz. Bunu da büyük ihtimalle Sinop'a inşa edeceğiz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.CUDİ-GABAR'DA YENİ PETROL KEŞFİDaha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Üllkemizin günlük varil petrol üretimi iki kat artışla 80 bin varile ulaştı. Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Ey terörister işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz.'GABAR'DAKİ KUYUYA İ ŞEHİT ÖĞRETMENİMİZ AYBÜKE YALÇIN'IN ADINI VERDİK'Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. 2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.'İLK KUYUDAN ALDIĞIMIZ PETROLÜ, RAFİNERİLERE SEVK ETMEYE BAŞLADIK'Yeni sahamız Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan, inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimiyle ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.