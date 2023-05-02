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Bakan Yanık: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile engellilik alanında faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey temsilcilerinden oluşan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’muzun 2023 yılı ilk toplantısını 4 Mayıs’ta gerçekleştireceğiz” dedi.

Ekleme: 2.05.2023 - 12:01 Güncelleme: 2.05.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına devam ediyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun engelli vatandaşların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulduğunu hatırlattı.

Yanık, "Engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda mevzuat çalışmaları yapmak, hak ihlâlleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak ve hazırlananlara ilişkin görüş bildirmek, engelli hakları konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına tüm kurumların iş birliğinde kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan Kurul'un bu yılki ilk toplantısını 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelediklerini belirterek, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile engellilik alanında faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey temsilcilerinden oluşan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'muzun 2023 yılı ilk toplantısını 4 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz" dedi.

9 ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla 2 Aralık 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılarak hayata geçirilen Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasının teşvik edilmesi ve izlenmesine ilişkin koordinasyon görevinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Bu koordinasyon görevimizi, tüm tarafların iş birliğinde gerçekleştireceğiz. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın tarafları tüm kamu kurum ve kuruluşları ile engellilik alanında faaliyet gösterenler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversitelerdir. Kurul üyelerimizin temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşların Engelli Hakları Ulusal Eylem Plan'ında sorumlu oldukları faaliyetlere ilişkin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlamaları Kurul toplantımızda birlikte değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra, Kurulumuzun ilk toplantısında Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasının izlenmesini, kurduğumuz çalışma grupları ile gerçekleştirme kararı almıştık. Bu çerçevede Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Ana Çalışma Grubu dâhil toplam 9 çalışma grubu ile Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeylerini izleyeceğiz."

"WEB TABANLI İZLEME MODÜLÜ KURDUK"

Bu izlemeyi sistematik bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla web tabanlı izleme modülü kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlere ilişkin toplanan bilgi ve verilerle, çalışma grupları tarafından 6 ayda bir her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacak, ardından tüm politika alanlarını içeren ana rapor Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanarak yayınlanacaktır. Çalışma grupları ve web tabanlı izleme modülü sayesinde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nında yer alan faaliyetlerin etkili ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesini amaçlıyoruz" dedi.
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