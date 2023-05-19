Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan, kazada öldü

Özcan Y. ile Zafer Partisi basın danışmanı ve Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan'ın içinde bulunduğu otomobil, Ankara Etimesgut varyantında park halindeki çekiciye çarptı.Kazada, sürücü Özcan Y. yaralanırken, Gürkan hayatını kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kontrolü sonucu, sürücü Özcan Y.'nin 2,93 promil alkollü olduğu tespit edildi.Özcan Y. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, Ceren Gürkan'ın cenazesi Etimesgut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Özcan Y'nin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürkan'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.Özdağ, “Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.