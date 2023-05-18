  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

İstanbul’da Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak sahiplerini bekliyor. 2021 yılında sayıları 9 olan hurda uçakların 4’ü satılarak kafeterya veya restoran olarak kullanılmıştı.

Ekleme: 18.05.2023 - 15:46 Güncelleme: 18.05.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü
Bir dönem Avrupa'nın en fazla artan uçuş trafiğine sahip olan Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile vatandaşların hizmetine yönelik projelerle süsleniyor.

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılsa da TEKNOFEST gibi dünya çapında yankıları olan büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Havalimanı apronu içinde bulunan sayıları 2021 yılında 9 olan hurda uçaklardan 5'i kaldı.Uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmıştı.

“İstanbul'un çürümeye terk edilen hayalet uçakları” başlıklı haberle gündeme gelen uçaklar yatırımcılar tarafından ilgi görmüştü. Medyada yer alan haberlerin ardından atıl vaziyette bulunan uçaklar satıldı.

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Satılan uçaklar taşınması için kanat ve gövde kısımları parçalanarak havalimanından götürüldü. Uçakların bazılarının ise restorana ve kafeye dönüştürüleceği öğrenildi.

Bazı uçakların kanatlarını ağaçların ve sarmaşıkların kapattığı havadan çekilen görüntülere yansıdı. Havadan çekilen hurda uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü, kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar olduğu göze çarpıyor.

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü


Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş durumda bekliyor.

Ancak bazılarının içerisinde hala birçok elektronik aksam bulunuyor. Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak ise yeni sahiplerini bekliyor.



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Seçimlerdeki başarısızlığın faturası kesildi! Kılıçdaroğlu ve ekibinden genel kurul hazırlığı
CHP'li Gömeç Belediyesi'nden bir heykel sempozyumu daha
İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü
PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi! HDP'li Eren: Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürlükleri için sandığa gidin
Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor
Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz
Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmene hakaret
SSB Başkanı İsmail Demir açıkladı: F-16 ÖZGÜR için ilk teslimat gerçekleştirildi
MHP'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Küplere bindi!
Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri sonrası ağız değiştirdi: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, oturmam
Kaftancıoğlu 14 Mayıs'tan sonra Milliyetçiliği hatırladı: Öcalan'ı çıkarmayacağız
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan depremzedelere kin kusan paylaşımlara tepki!
HDP'den İyi Parti'ye kaybedilen ilk tur suçlaması: İş birliği yapmadılar
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyadaki çirkin kampanyalara tepki: Depremzedeleri sahipsiz bırakmayacağız
İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Suikast kurgusu CHP organizasyonu çıktı! Kılıçdaroğlu önce şikayet etti kendi adamları çıkınca şikayeti geri aldı
Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis'te 'Evet' diyen CHP bakın nasıl çark etti
Murat Kurum açıkladı! Yapı denetimde pilot bölge İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs tiyatrosuna tepki: Dengeleri iyice bozuldu
Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Hepsi havadan görüntülendi: İstanbul’un hayalet uçakları görenleri hayrete düşürdü

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Google milyonlarca hesabı silmeye hazırlanıyor

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi

Bu evlerde sakın oturmayın: 27 yıl sonra ilk kez harekete geçti uyarılar peş peşe geldi

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Kadını diri diri yedi! Pitonun karnını yardıkları anlar kan dondurdu…

Asgari ücretli, emekli ve memurlar dikkat! Seyyanen zam ve refah payı: Milyonlar yeni Meclis'e odaklandı

Asgari ücretli, emekli ve memurlar dikkat! Seyyanen zam ve refah payı: Milyonlar yeni Meclis'e odaklandı