Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmene hakaret

Türkiye'nin gözü kulağı 14 Mayıs'ta yapılan seçimin sonucundaydı…Ve beklenen oldu…10 seçimdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kazanamayan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci kez yenilgiye uğradı.50 artı 1'i bulamayan liderler ikinci tura kalırken, bu mağlubiyet özellikle CHP'lileri çileden çıkardı.Depremzedeleri bile aşağılayacak duruma gelen muhalifler, her yeni güne yeni bir skandalla uyanmaya başladı.Günün rezaleti Halk TV'deydi…Muhalefet cephesinin yandaş kanalında yine hakaretler havada uçuştu…Seçimi kaybetmenin verdiği hazımsızlıkla son olarak depremzedeleri aşağılayama kadar giden CHP'li gazeteci ve yorumcular, son canlı yayında ipin ucunu kaçırdı.Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı “Sözüm Var” adlı yayında seçim öncesi sokak röportajları masaya yatırıldı.Anadolu insanının fikirlerini yargılayan yandaş gazetecilere bir de CHP'li Hurşit Güneş de dahil olunca akılalmaz yakıştırmalar yapıldı.Medyayı yandaşlıkla suçlayan yandaş gazeteci Şirin Payzın, “Biz mesela sokak röportajlarında ne gördük? İnsanlar Anadolu'da TRT izliyor. Zaten medyanın yüzde 99'u yandaş. Ve onları dinliyorlar. Mecburen böyle… Havaalanlarında bile kendi kanalları açık. İşte AHaber, ASpor, ‘A' bilmem ne? Ne kadar ‘A' varsa, başka kanallar yaşamıyor. Dolayısıyla sokak röportajlarında hep 'Bu işi de çözerse, Erdoğan çözer' deniliyor.” dedi.Bunun üzerine CHP'li Hurşit Güneş, “Nereden çözecek, adam cahil” yorumunu yaptı.Güneş'in hakareti sosyal medyada gündem oldu.Çoğu kullanıcı eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu olan Hurşit Güneş'e “Sensin cahil” cevabını verdi.