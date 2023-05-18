AK Parti'den seçim sonrası istişare toplantısı

14 Mayıs seçimlerinde TBMM'de çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı'nda 2'nci tur çalışmaları başladı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini istişare toplantısında bir araya getirdi.AK Parti İstanbul İl Binası'nda parti kurmaylarının katıldığı istişare toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısında seçim süreci ve 2'inci tur için tüm konular ele alınacak.