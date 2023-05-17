Şırnak Valiliğinden, seçim gecesi ateş edenler hakkında açıklama

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:“Bazı görsel basın organları ve sosyal medyada çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 14 Mayıs 2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara anında müdahale edilmiş, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.