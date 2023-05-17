Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı paylaşımı şok etti : Böyle kovulursun

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk'ten ayrılması hakkında yaptığı paylaşım ile sosyal medyadanın gündemine oturdu.Hande Sarıoğlu ve Fatih Altaylı 2021 yılında yaşadıkları bir polemik ile gündeme gelmişlerdi.O dönem ekranda oryantal dans ettiği gerekçesiyle kanaldaki işine son verilen Hande Sarıoğlu kendisini işe katan Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun" dediğini açıklamış ve ikilinin arası açılmıştı.Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz gün Habertürk'ten ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.Bu haberin ardından Hande Sarıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı..