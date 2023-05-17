CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı paylaşımı şok etti : Böyle kovulursun
Hande Sarıoğlu'nun Habertürk kanalından ayrılan Fatih Altaylı hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte ünlü sunucunun o paylaşımı..
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu gazeteci Fatih Altaylı'nın Habertürk'ten ayrılması hakkında yaptığı paylaşım ile sosyal medyadanın gündemine oturdu.
Hande Sarıoğlu ve Fatih Altaylı 2021 yılında yaşadıkları bir polemik ile gündeme gelmişlerdi.
O dönem ekranda oryantal dans ettiği gerekçesiyle kanaldaki işine son verilen Hande Sarıoğlu kendisini işe katan Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun" dediğini açıklamış ve ikilinin arası açılmıştı.
Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz gün Habertürk'ten ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bu haberin ardından Hande Sarıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı..
Hande Sarıoğlu ve Fatih Altaylı 2021 yılında yaşadıkları bir polemik ile gündeme gelmişlerdi.
O dönem ekranda oryantal dans ettiği gerekçesiyle kanaldaki işine son verilen Hande Sarıoğlu kendisini işe katan Fatih Altaylı'nın daha sonra kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun" dediğini açıklamış ve ikilinin arası açılmıştı.
Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz gün Habertürk'ten ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bu haberin ardından Hande Sarıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı..
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