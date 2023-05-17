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Beyaz Gazete
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%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Defne Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamam: Açılış için gün sayılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin yapımında sonuna gelindi.

Ekleme: 17.05.2023 - 17:26 Güncelleme: 17.05.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Defne Devlet Hastanesi'nde hazırlıklar tamam: Açılış için gün sayılıyor6 Şubat'tan bu yana büyük bir mücadelenin sürdüğü 11 ilde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

3'üncü ayın geride kaldığı asrın felaketinde, yaralar hızlıca sarıldı.

Bu süreçte muhalefet tarafından sıkça eleştirilen Defne Devlet Hastanesi için de büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı.

Açılışa son 6 gün
Bugün 54'ncü güne girilen hastanenin yapımında, hazırlıklarda sona gelindi.

Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı ve açılmasına 6 gün kalan hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Tabelası asılan çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi.

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor.

'Herkes önce gülüp geçiyordu, şaka zannettiler herhalde'
Bostancık Mahalle Muhtarı Sabri Sarıoğlu, hastane inşaatını yakından takip ettiğini belirterek, gelinen noktadan memnun olduklarını kaydetti.

Hizmetin çok güzel olduğunun altını çizen Sarıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Defne'de hiç kimse hastanenin kısa sürede bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyordu. Herkes önce gülüp geçiyordu, şaka zannettiler herhalde. 2 aya yakın sürede büyük çalışmalar yapıldı. Hastane bitmek üzere. Hatay ve Defne'mize hayırlı olsun. Görüştüğümüz vatandaşlarımız hepsi hizmetten memnun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler hem mahallem hem de Defne adına.

'Seçimlerde ikinci turdaki o farkın kapanması zor'
Hatay'da seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek bir oy çıktığını hatırlatan Sarıoğlu, şöyle devam etti:

Millet bunun farkında. Bazı cahil kesimler var onlara ne yapsan yaranamazsın. Hastanenin bu duruma geleceğini kimse tahmin edemiyordu 2 ay içinde. Seçimlerde ikinci turdaki o farkın kapanması zor. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Hiç kimse bu denli hızlı bir hizmet beklemiyordu.
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