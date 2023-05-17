CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
6'lı masa toplantısında otopark detayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde genel merkeze gelen Millet İttifakı'nın 5 lideri, parti binasının ana kapısı yerine otoparktan giriş yaptı.
Tarihin en önemli seçimlerine ilk tur geride kaldı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartını hiçbir adayın karşılamaması nedeniyle gözler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çevrildi.
TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın fark attı.
Bunun üzerine muhalefette dengeler bozuldu ve moral bozukluğu hakim olmaya başladı.
6'lı masa liderleri ise oluşan olumsuz havayı yok etmek için harekete geçti.
Millet İttifakı CHP Genel Merkezi'nde
Bu kapsamda bugün ilk toplantı için planlar yapıldı. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi binasına geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı saat 15.15'te başladı.
Otoparktan giriş yapmayı tercih ettiler
Her toplantı öncesi bina önünde kameralara basına görüntü vererek olumlu bir hava oluşturmaya çalışan liderler, bu kez otoparktan giriş yaptı.
Bu sırada seçim sonrası herhangi bir açıklamada bulunmayan Akşener, aracın camından basın ekibine el sallamakla yetindi.
Yapılacak toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.
Toplantının ardından 6 liderin imzasının bulunduğu ortak yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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