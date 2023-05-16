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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Yedili Masa liderlerinin mesajları dikkat çekti. Twitter'dan paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, "İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız." dedi. Seçim çalışmalarından bir kareyi paylaşan Gültekin Uysal ise paylaşımına 'Haydi' notunu düştü. Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'na oy isteyerek "15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Bir daha düşünün" dedi. Ali Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. HDP'li Mithat Sancar ise "Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı. Millet İttifakı liderleri, Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti'den hiçbir mesaj gelmedi. Geçtiğimiz aylarda 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.

Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok
Ekleme: 16.05.2023 - 15:30 Güncelleme: 16.05.2023 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Yedili Masa liderleri seçimin ikinci tura kalmasının ardından Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akşener'den ses yok
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.


Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine ilişkin son bilgileri aktardı. Yener, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. YSK Başkanı, kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Yedili Masa liderlerinin paylaşımları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak "Buradayız. Sonuna kadar mücadele." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu: Küsmek yok kazanacağız
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kazanacağız inşallah! İnsanımıza kendimizi çok daha iyi anlatacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah! 2 hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız! Kazanacağız inşallah! Haksız ithamları çürütecek, algı oyunlarını bozacak ve kazanacağız! Yorulmak, kızmak, küsmek yok! Kazanacağız!"

Gültekin Uysal: Haydi
Seçim çalışmalarından bir kareyi paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise paylaşımına 'Haydi' notunu düştü.

Davutoğlu bir kez daha Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ikinci tura dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Davutoğlu, "15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Bir daha düşünün" dedi
.
Babacan: Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Ortak adayımız Kılıçdaroğlu'na ilk turda oy vermeyen vatandaşlarımıza gideceğiz. Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız"

HDP'li Mithat Sancar: Aynı çizgiyi sürdüreceğiz
Seçimin Millet İttifakı'na verdikleri destek sayesinde ikinci tura kaldığını söyleyen HDP'li Mithat Sancar ise "Önümüzdeki dönemde de aynı çizgiyi sürdüreceğiz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin vurgusunu yaptı.

Akşener'den ses yok
Yedili Masa liderleri, peş peşe yayınladıkları mesajlar ile Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklarken İYİ Parti cephesinden hiçbir mesaj gelmedi. Seçim döneminde zehir zemberek açıklamalar yaparak 'kumar masası' dediği masayı dağıtan ve ardından geri dönen Meral Akşener, seçimlerin ikinci tura kalması sonrasında Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı.

Akşener'in seçim gecesi İYİ Parti Genel Merkezi'nde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürülmüştü.
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