CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlerde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 51 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs tutuklandı.
Zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
18 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 51 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs tutuklandı.
Valilikten açıklama geldi
Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
'Siirt İl Jandarma Komutanlığınca KOM Şube Müdürlüğünce, Kurtalan, Baykan ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordineli ve müşterek çalışma ile terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesi maksadıyla 01 Ocak - 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında 51 şüphelinin yakalanmasına müteakip 47 ev ve iş yerlerinde 297 jandarma personelinin katılımıyla icra edilen operasyonlar neticesinde; 5 kilogram 252 gram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 10 adet, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 9 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 146 bin lira ele geçirilmiştir. İcra edilen bu faaliyetlerde 51 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan 18'i tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 33 şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır.'
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