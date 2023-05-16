CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP'den milletvekillerine skandal yasak
"Türkiye'ye demokrasi getireceğiz" sloganıyla yola çıkan CHP'de bir skandal daha ortaya çıktı. İktidar olma hevesiyle yola çıkan ve ilk turda büyük bir hezimete uğrayan CHP'de seçim günü milletvekillerine gönderilen skandal yazı rahatsızlık yarattı. Milletvekillerinden seçim günü Genel Merkez'e gelmemeleri istendi. İşte detaylar...
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı.
Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP’den milletvekillerine skandal yasak
İktidar olma hevesi ve umuduyla o gece Genel Merkeze Milletvekilleri dahi alınmadı. Parti binasının katları çoğunlukla Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı Parti Genel Başkanlarına ayrıldı.
MİLLETVEKİLLERİNE SKANDAL YASAK
Seçim gününe ilişkin Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla Milletvekillerine gönderilen "Seçim günü hakkında" konulu dilekçede,
kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi, Millet İttifakı Parti Genel Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının çalışmalarını etkin yürütebilmesi amacıyla seçim gününde Genel Merkeze yalnızca görevlendirilmiş olan siyasi yöneticilerin ve çalışanların alınacağı yer aldı.
İktidar olma hevesiyle yola çıkan ancak hezimete uğrayan ve kan kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim günü kendi partisinin milletvekillerini dahi Genel Merkez'e almaması, onları yok sayması dikkat çekti.
Kendi milletvekilini ve seçmenini yok sayan, seçim günü Genel Merkez'e dahi almayan bir anlayışın "Türkiye'ye demokrasi getireceğiz" demesinin inandırıcı olmadığı, CHP içinde bu yazının rahatsızlık uyandırdığı kaydedildi.
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