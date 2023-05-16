Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP’den milletvekillerine skandal yasak

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı.Seçim günü gönderilen yazı kriz yarattı! CHP’den milletvekillerine skandal yasakİktidar olma hevesi ve umuduyla o gece Genel Merkeze Milletvekilleri dahi alınmadı. Parti binasının katları çoğunlukla Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı Parti Genel Başkanlarına ayrıldı.Seçim gününe ilişkin Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla Milletvekillerine gönderilen "Seçim günü hakkında" konulu dilekçede,kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi, Millet İttifakı Parti Genel Başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının çalışmalarını etkin yürütebilmesi amacıyla seçim gününde Genel Merkeze yalnızca görevlendirilmiş olan siyasi yöneticilerin ve çalışanların alınacağı yer aldı.İktidar olma hevesiyle yola çıkan ancak hezimete uğrayan ve kan kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim günü kendi partisinin milletvekillerini dahi Genel Merkez'e almaması, onları yok sayması dikkat çekti.Kendi milletvekilini ve seçmenini yok sayan, seçim günü Genel Merkez'e dahi almayan bir anlayışın "Türkiye'ye demokrasi getireceğiz" demesinin inandırıcı olmadığı, CHP içinde bu yazının rahatsızlık uyandırdığı kaydedildi.