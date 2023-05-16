CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
5 aracın karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun’un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Alaaddin Övüç idaresindeki 55 ADP 810 plakalı otomobil, Murat Kalelelioğlu yönetimindeki ABG 203 kamyonet, Yaşar Aktaş’ın kullandığı 55 C 0559 plakalı işçi servisi otobüs, Rasim Cengiz idaresindeki 55 EM 204 otomobil ile Adem Yüksel yönetimindeki 34 EDF 410 plakalı otomobil kazaya karıştı.
Zincirleme trafik kazasında İmdat Bayındır, Ahmet Cengiz, Soner Çırak, Bilal İçigen ve Adem Yüksel yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zincirleme trafik kazasında İmdat Bayındır, Ahmet Cengiz, Soner Çırak, Bilal İçigen ve Adem Yüksel yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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