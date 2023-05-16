CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Merdan Yanardağ CHP ve Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: Böyle bir aymazlık olabilir mi?
Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü. “Daha hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?” diyerek tepki gösteren Yanardağ, “CHP Genel Merkezi’nde açık bir takım televizyonların ilk ekranlarında ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı görülüyor.” dedi.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 49.5 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon civarında oyla fark attı.
İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA YAPILACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Ahmet Yener, seçimin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
'Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.'
YSK'nın kesin olmayan seçimlerine göre; ikinci turda en fazla oyu alan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gidecek.
MERDAN YANARDAĞ'DAN CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Seçim sonuçları, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yanardağ, dünkü yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
'CHP Genel Merkezi'nde açık olan televizyonların ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazandığı görülüyordu' diyen Yanardağ, 'Hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum. Böyle bir aymazlık olabilir mi?' dedi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yaptığı gibi kendisini bekleyen kalabalığa konuşma yapması gerektiğini söyleyen Yanardağ, 'Liderlerle yapılan kısa açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum.' diye konuştu.
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