Kayseri’de 500 polisle uyuşturucu operasyonu! 31 zehir taciri yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli operasyon düzenledi. Zehir tacirlerinin önceden belirlenen ev ve işyerlerine 500 polisle şafak baskını yapıldı.31 zehir tacirinin yakalandığı operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1kilo 341 gram sentetik karrabinoid, 116 kilo kubar esrar, 1 kilo 707 gram toz esrar, 100 gram kokain, 11 bin 560 sentetik hap, bin 943 captagon, 249 ecstasy hap, 738 gram eroin, 28 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zehir taciri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.