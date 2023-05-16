CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Kayseri’de 500 polisle uyuşturucu operasyonu! 31 zehir taciri yakalandı
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 500 polisin katılımıyla zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 zehir taciri ise gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli operasyon düzenledi. Zehir tacirlerinin önceden belirlenen ev ve işyerlerine 500 polisle şafak baskını yapıldı.
31 zehir tacirinin yakalandığı operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1kilo 341 gram sentetik karrabinoid, 116 kilo kubar esrar, 1 kilo 707 gram toz esrar, 100 gram kokain, 11 bin 560 sentetik hap, bin 943 captagon, 249 ecstasy hap, 738 gram eroin, 28 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 zehir taciri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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