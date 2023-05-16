Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ikinci tur mesajı: Rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir.Birkaç sebepten dolayı, bir defa güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin 49,5'u cumhurbaşkanımıza oy verdi. Türkiye yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğini devam ettireceği görülüyor.Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak.Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Net bir şey de koydu ortaya. Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz.Ortada yeni bir süreç var. İki aday hangi daha fazla oy alırsa Cumhurbaşkanı seçilecek. Sinan Bey'in tezleri dikkate aldığınızda pozisyonun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Şahsi tanışıklığım da vardır. Ara ara temaslarımız devam etti. Güzel de bir kampanya yaptı, kendi tezlerini dile getirdi, terörle mücadele, mülteciler ve diğer konular, bunlar önemli konu başlıkları.Şu ana kadar görüşme olmadı, bugün yarın ona bir şey diyemem. Biz kendi kampanya sürecimize odaklanıyoruz. Bir değerlendirme yaptık bakıp sürece bundan sonra değerlendireceğiz. Burada Türkiye'nin kendi milli menfaatleri, temel milli meseleleri bağlamında pozisyonlar örtüşür, bir uyum sağlanır, yakınlaşma olur buna göre bir değerlendirme yapılır. Şura ile görüşelim şeklinde bir tavrımız yok. Pozisyonumuzu muhafaza ettiğimiz sürece rehavete kapılmadan ikinci turun neticeleneceğini düşünüyoruz.Cumhurbaşkanımızı tercih eden vatandaşı tahkir etmek doğru değil. Bu tablo neticesinde milleti aşağılayan, cahil, gerici aydınlanmamış halkın tercihi budur, ne haliniz varsa görün" tavrının son günlerde nasıl gerçekleştiğini gördük. Türkiye'de kendini elit diye tanımlayan kesimin bu millete bakış açısın yıllardır değişmedi. Böyle elit olunmuyor. Elit olmak demek insana saygıyla başlar.Büyük bir hüzün ve üzüntüyle bunları takip ettim. Deprem bölgesiyle de ilgili yazıklar olsun tavrını gördük. Depremzedelere yardım götürmüşler, Cumhurbaşkanımız 1. çıktığı için hayal kırıklığını yaşadıklarını gördük. Yazıklar olsun, gözünüze dizinize dursun diyenleri gördük. Hatta Haluk Levent'e saldırdıklarını bile gördük. Biz kimseye saldırmadan, masaya elimizi vurmadan bu süreci yöneteceğiz. Biz depremi unutmadık. Dikkatler tabii son 1 ayda seçime odaklandı ama adil bir gözle deprem bölgesine bakın, inanın hiçbir şekilde fire vermeden 7-24 çalışmalar devam etti. 120-130 binin üzerinde evin temeli atıldı. Milletimizde bu tabloyu gördüğümüz için oyunu Cumhurbaşkanımıza verdi. Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Rehavete katılmadan bu çalışmayı sıkı bir şekilde yürüteceğiz.Bir dizi programlar olacak. Cumhurbaşkanımızın milletle temasını devam ettirecek ziyaretler, TV programları elbette olacak. Deprem bölgelerine ziyaretler olabilir. Biz depremi unutmadık, biz deprem olduğu zaman da söylemiştik. Seçim tarihini değiştirmiyoruz, seçimin birinci gündemi deprem olacak. Dikkatler son 1 ayda kampanyaya odaklandı ama nesnel bir gözle, deprem bölgesinde yapılanlara bakın, AFAD'ın yaptıklarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptıklarına bakın, o bölgede 7-24 çalışmalar devam etti. 120-130 binin üzerinde evin temeli atıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız tabloyu net bir şekilde gördüğü için Cumhurbaşkanımıza oy verdiler.Anket yapan şirketlerin bu kadar kritik seçimde isabetten uzak tahminlerde bulunmaları masaya yatırılması gereken bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben anketlere bakmıyorum sahaya bakıyorum diye. Haklı çıktı bu konuda. Geçen seçimlerde de bunu söylemişti. Burada milletimizin tercihini doğru okuma yöntemini telefonla 3 bin 5 bin kişiyi aramanın olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Bu işi ciddi yapan şahıslara ve şirketlere saygım var. Ama açıkçası siyasetin dili milletin nihai tercihi bir bütün olarak anketlere yansımıyor başka dinamikler devreye giriyor.Anketlerde en çok yanlış tahmin edilen, anketçileri şaşırtan parti MHP oldu, yüzde 10'un üzerinde muhafaza etti. Bizim ittifakımızın önemli ortaklarından birisi bu kıymetli bir şey. Anket şirketleri MHP konusunda çok yanıldılar bazıları HDP konusunda çok yanıldı öyle olmadığını da gördük. Seçim barajı yüzde 10'dayken 10'un üzerinde tutalım diye bir baskı vardı. 7'ye inince HDP düşüş yaşadı.Bunu şu an için konuşmak erken, Meclis'te oluşacak kanaat partilerin değerlendirmesi, halkımızın değerlendirmesini dikkate alarak değerlendirme yapılabilir. Bu sistemin bu manada ilklerini yaşıyoruz. İkinci tura kalma ilk defa oluyor siyasi tarihimizde, yeni sistemde de ilk defa oluyor.