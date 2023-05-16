  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. "Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik" diyen Başkan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz
Ekleme: 16.05.2023 - 09:33 Güncelleme: 16.05.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yeni bir mesaj paylaştı. Cumhur İttifakı'nın seçimlerin ilk sınavını alnının akıyla verdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti… Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"SEÇİMLERİN İLK SINAVINI ALNIMIZIN AKIYLA VERDİK"

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, Ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum.

"14 MAYIS'TA ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARIYI DAHA BÜYÜK BİR ZAFERLE TAÇLANDIRMA VAKTİ..."

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum. Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti… Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız.

"TÜRKİYE BİZDEN HİZMET BEKLİYOR, İCRAAT BEKLİYOR"

Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz. Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

"28 MAYIS'I TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MÜJDECİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum."
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Seçim sonuçlarında çarpıcı detay! İşte seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na notu: Boş laf değil proje ve icraat
AK Parti'nin seçim şarkısı rahatsız etti: İçerisinde üç çocuğun bulunduğu araca saldırdılar
Seçimin favorisi kim? Umduğunu bulamayan The Economist yola geldi: Anketlere kandık
Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor, yeni konutlar, yeni ödeme ve teşvikler geliyor
Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi bir türlü kabullenemedi: Hep aynı bahaneler
Yurt dışında 2. tur için oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak
Halk TV sunucusu Arslan’dan ikinci tur çağrısı: Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sandığa gidin
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Siyasetten emekli olacak
FETÖ'de 14 Mayıs hüsranı! Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlamışlardı
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz
AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun öfkeyle çektiği videonun arka planı: CHP 'Erdoğan'ı tebrik et' İYİ Parti 'adaylıktan çekil' baskısı yapınca ortaklarına küpürdü
CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız
Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye 28 Mayıs'ta istikrar diyecek
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor
MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Seçimde ikinci tur takvimi belli oldu! İşte yeni oy pusulası

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Hangi ünlüler milletvekili olamadı?

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi