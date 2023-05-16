CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
ANKA verileri paylaşarak CHP'yi yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' dediği dakikalarda Erdoğan fark atmış
14 Mayıs seçimlerinde sandık sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 'Öndeyiz' tweeti atan Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı yalanladı. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tweeti attığı dakikalarda ANKA'nın aktardığı verilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yüzde 50'ye yüzde 43 önde götürdüğü görüldü.
Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için 14 Mayıs pazar günü sandık başına giderek tercihini yaptı.
Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı. Seçim yasaklarının saat 18.30'da kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.
Oy oranları anlık olarak güncellenirken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi ise çöktü.
Muhalefe manipülasyon yaptı
Kendi kaynaklarında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören muhalefet cephesi ise algı operasyonlarına başlayarak Anadolu Ajansı'nı suçladı.
Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ANKA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ileri sürdü.
'Öndeyiz' dediği saatte Erdoğan fark atmış
CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim gecesine yönelik paylaştığı verileri açıkladı. Açıklanan verilerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geçmediği görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun "Öndeyiz" diye tweet attığı saat 19:53 civarında, ANKA verilerine göre saat 19:46'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yarışını yüzde 50'ye yüzde 43 önde götürdüğü görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun hangi verilere dayanarak 'öndeyiz' dediği merak edilirken seçmenini bile bile yanılttığı yorumları yapılıyor.
İşte ANKA'nın dakika dakika geçtiği veriler;
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