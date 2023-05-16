ANKA verileri paylaşarak CHP'yi yalanladı: Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' dediği dakikalarda Erdoğan fark atmış

Türkiye, ikinci yüzyılın en önemli dönemeci için 14 Mayıs pazar günü sandık başına giderek tercihini yaptı.Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı. Seçim yasaklarının saat 18.30'da kalkmasıyla birlikte gelen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı görüldü.Oy oranları anlık olarak güncellenirken CHP medyasının kaynak aldığı ANKA Haber Ajansı'nın sistemi ise çöktü.Kendi kaynaklarında bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören muhalefet cephesi ise algı operasyonlarına başlayarak Anadolu Ajansı'nı suçladı.Dört defa kameralar karşısına çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ANKA verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ileri sürdü.CHP'nin seçimlerde veri akışını sağladığı ANKA Haber Ajansı, seçim gecesine yönelik paylaştığı verileri açıkladı. Açıklanan verilerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geçmediği görüldü.Kılıçdaroğlu'nun "Öndeyiz" diye tweet attığı saat 19:53 civarında, ANKA verilerine göre saat 19:46'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yarışını yüzde 50'ye yüzde 43 önde götürdüğü görüldü.Kılıçdaroğlu'nun hangi verilere dayanarak 'öndeyiz' dediği merak edilirken seçmenini bile bile yanılttığı yorumları yapılıyor.