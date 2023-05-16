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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam

14 Mayıs seçimleri Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğu elde ederken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Başkan Erdoğan, en yakı rakibine 2 buçuk milyon oy fark attı. Ancak seçim yasası gereği yüzde 50+1 oy şartı sağlanamadığından 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek. AK Parti teşkilatları, hız kesmeden ikinci tur seçimleri için çalışmalarına devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Başkan Erdoğan'ın afişini paylaştığı görsele "Doğru adamla yola devam" notunu düştü.

14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam
Ekleme: 16.05.2023 - 22:13 Güncelleme: 16.05.2023 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam
Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihin en büyük katılımlı seçimlerinden birine tanıklık etti. 64 milyon seçmenin 55 milyonu sandık başına giderek Türkiye Yüzyılı için tercihini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimleri önde tamamladı. Sandıkların yüzde 99.9'u açılırken, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı açıklandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, adayların yeterli çoğunluğu alamadığını ve seçimlerin resmi olarak ikinci tura kaldığını ifade etti.

İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ 28 MAYIS PAZAR GÜNÜ

Gerçekleştirilecek ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü olacak. Aradan geçen iki haftalık sürede 18 yaşını giren ve 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yaklaşık 50 bin yeni seçmen oy kullanma hakkı elde edecek.

14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ TUR MESAJI: 28 MAYIS'TAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. İkinci tur seçimleri için çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"28 MAYIS'A KADAR DURMADAN, DİNLENMEDEN MİLLETİMİZE OLAN SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetmişti:

"28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam

"DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM"

AK Parti'de ikinci tur için çalışmalar aralıksız devam ederek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İkinci tura vurgu yapan Hamza Dağ, Başkan Erdoğan'ın afişini paylaşarak "Doğru Adamla Yola Devam" notunu düştü.

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