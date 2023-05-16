14 Mayıs seçimleri sonrası dikkat çeken vurgu! AK Partili Hamza Dağ Paylaştı: Doğru adamla yola devam

Türkiye, 14 Mayıs'ta tarihin en büyük katılımlı seçimlerinden birine tanıklık etti. 64 milyon seçmenin 55 milyonu sandık başına giderek Türkiye Yüzyılı için tercihini yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimleri önde tamamladı. Sandıkların yüzde 99.9'u açılırken, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı açıklandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, adayların yeterli çoğunluğu alamadığını ve seçimlerin resmi olarak ikinci tura kaldığını ifade etti.İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ 28 MAYIS PAZAR GÜNÜGerçekleştirilecek ikinci tur 28 Mayıs Pazar günü olacak. Aradan geçen iki haftalık sürede 18 yaşını giren ve 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yaklaşık 50 bin yeni seçmen oy kullanma hakkı elde edecek.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ TUR MESAJI: 28 MAYIS'TAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. İkinci tur seçimleri için çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız" ifadelerini kullanmıştı."28 MAYIS'A KADAR DURMADAN, DİNLENMEDEN MİLLETİMİZE OLAN SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ"Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetmişti:"28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.""DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM"AK Parti'de ikinci tur için çalışmalar aralıksız devam ederek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İkinci tura vurgu yapan Hamza Dağ, Başkan Erdoğan'ın afişini paylaşarak "Doğru Adamla Yola Devam" notunu düştü.