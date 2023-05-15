Seçim sonuçlarının ardından büyük coşku! Cumhur İttifakı zaferi böyle kutladı

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandıklar büyük oranda netleşti. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık yüzde 5'lik farkla geride bıraktı. Cumhur İttifakı ise Meclis'te çoğunluğu sağladı. Bu sonuçların ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmenleri büyük coşku yaşadı. Sokaklarda kutlama yapıldı.

Türkiye sandık başına giderek tercihini yaptı. Milli irade tecelli etti. Türk halkı yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın arkasında güçlü şekilde durdu.Bursa'dan Konya'ya, Erzurum'dan Nevşehir'e büyük bir coşku yaşandı.Vatandaşlar seçim sonuçlarının şekillenmesiyle birlikte sokaklara akın etti ve büyük bir coşku yaşadı.İşte o görüntüler...