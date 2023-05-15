CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Seçim sonuçlarının ardından büyük coşku! Cumhur İttifakı zaferi böyle kutladı
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandıklar büyük oranda netleşti. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık yüzde 5'lik farkla geride bıraktı. Cumhur İttifakı ise Meclis'te çoğunluğu sağladı. Bu sonuçların ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı seçmenleri büyük coşku yaşadı. Sokaklarda kutlama yapıldı.
Türkiye sandık başına giderek tercihini yaptı. Milli irade tecelli etti. Türk halkı yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın arkasında güçlü şekilde durdu.
Bursa'dan Konya'ya, Erzurum'dan Nevşehir'e büyük bir coşku yaşandı.
Vatandaşlar seçim sonuçlarının şekillenmesiyle birlikte sokaklara akın etti ve büyük bir coşku yaşadı.
İşte o görüntüler...
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