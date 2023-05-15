  • USD: 19,56 - 19,60
  • EURO: 21,34 - 21,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,51

26.437.419 oy

MUHARREM İNCE

%0,43

231.266 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,83

23.940.471 oy

SİNAN OĞAN

%5,23

2.793.137 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.708.748
%36,19
265
CHP 13.481.719
%26,08
166
MHP 5.295.046
%10,24
50
İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
43
YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
61
Y.REFAH 1.482.077
%2,87
5
ZAFER 1.089.400
%2,11
0
TİP 771.643
%1,49
0
BBP 525.690
%1,02
0
MEMLEKET 480.689
%0,93
0
AP 56.476
%0,11
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
320
MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
209
ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
61
İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
0

Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Yeni haftaya başlarken hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta başında yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların da 3 ila 5 derece artacağı düşünülüyor. Bazı bölgelerimizde ise hafif rüzgar etkili olacak.

Ekleme: 15.05.2023 - 11:49 Güncelleme: 15.05.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimler ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer yerlede önemli bir değişiklik bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 26°C Parçalı bulutlu
EDİRNE 10°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 24°C Parçalı bulutlu
SAKARYA 11°C, 26°C Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 3°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 22°C Parçalı bulutlu
VAN 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
MHP'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Derhal istifa etmeli
Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yapan Evren Turhan linç yedi! Muhalefete destek verenleri tebrik eden troller tam tersi görüşü hazmedemedi
Osman Gökçek AK Parti Ankara Milletvekili oldu
CHP'den 'Yalan olduğunu bile bile kazandık dedik' itirafı
Şehir şehir gezen İmamoğlu İstanbul'a döndü: Sonunda İBB Başkanı olduğunu hatırladı
YSK Başkanı: Veri girişi devam ediyor
Tetikçi Batı medyasının manipülasyon çabası boşa çıktı! Tarih bu yalanları unutmayacak...
Berna Laçin'den seçim sonrası açıklama: Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir
Fazıl Say’dan seçim sonucu açıklaması: Şu andan itibaren susuyorum
Kılıçdaroğlu ile beraber anket şirketleri de çakıldı: CHP yandaşı KONDA'nın tahminlerinde büyük sapma
Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan'ın üstünlüğü ortada
Seçim sonucunu hazmedemeyen Zeynep Beşerler, halka hakaret etti
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim
Mehmet Aslantuğ, İrfan Değirmenci ve Hasan Cemal Meclis'e giremedi
Emine Erdoğan'dan seçimlere ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı galip geldi
Seçim sonuçlarının ardından büyük coşku! Cumhur İttifakı zaferi böyle kutladı
Şahan Gökbakar'dan 6'lı Masa'ya sitem: 'Çıktılar ama bir şey söylemediler'
Kılıçdaroğlu: Mutlaka kazanacağız
Sözcü TV'de itiraf gibi sözler!
Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Üç büyükşehirde sayım tamamlandı

Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Depremzedeler sandık başına koştu! İşte deprem bölgesinden gelen ilk seçim sonuçları

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi

Kovboy kıyafeti giyip atı ile oy kullanmaya geldi