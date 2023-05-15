Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimler ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer yerlede önemli bir değişiklik bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 10°C, 26°C Parçalı bulutluEDİRNE 10°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 24°C Parçalı bulutluSAKARYA 11°C, 26°C Parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutluHATAY 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutluK.MARAŞ 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutluKONYA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutluSİVAS 3°C, 19°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutluKASTAMONU 5°C, 22°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 10°C, 19°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutluSAMSUN 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutluTOKAT 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutluIĞDIR 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 7°C, 22°C Parçalı bulutluVAN 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutluSİİRT 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu