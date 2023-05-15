CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Meteoroloji duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Yeni haftaya başlarken hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta başında yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların da 3 ila 5 derece artacağı düşünülüyor. Bazı bölgelerimizde ise hafif rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimler ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer yerlede önemli bir değişiklik bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 26°C Parçalı bulutlu
EDİRNE 10°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 24°C Parçalı bulutlu
SAKARYA 11°C, 26°C Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 12°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 3°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 5°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 22°C Parçalı bulutlu
VAN 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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