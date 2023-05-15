Kılıçdaroğlu ile beraber anket şirketleri de çakıldı: CHP yandaşı KONDA'nın tahminlerinde büyük sapma

CHP yandaşı KONDA, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem oldu. KONDA, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin hazırladığı ankette Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49,3 oy alacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara önde götürdüğü seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu açılan 98,06 sandık oranında yüzde 45,00 oy aldı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçları tüm yurtta heyecanla takip edilirken, sandıklar Cumhur İttifakı'nın zaferini yazdı. Meclis'te ezici bir çoğunlukla Millet İttifakı'nı geride kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre açık ara önde gidiyor. Yüzde 97,87'si açılan sandıklarda Erdoğan, 49,35, Kemal Kılıçdaroğlu 44.98 Sinan Oğan ise 5.24 oy aldı.Seçim öncesi kasıtlı bir manipülasyon çabasıyla gündeme gelmeye çalışan anket firmaları, yayınladığı sonuçların tersi çıkınca yeniden gündeme geldi.CHP'nin anketçisi KONDA'nın seçim öncesi paylaştığı veriler Kılıçdaroğlu'nu yüzde 49,3'lük bir oranla önde açıklamıştı. KONDA'nın yayımladığı veriler milletin iradesiyle taban tabana ters düşünce, firmanın çalışmaları tepki almaya başladı.KONDA'nın 49,3 oy alacağını öne sürdüğü Kılıçdaroğlu 45.00'da kaldı.