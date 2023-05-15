CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, 49,5 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı. Böylece cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi muhalefet kanadında büyük şaşkınlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, ikinci turdan umudunu keserek, "Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke var. Erdoğan, ikinci turda yüzde 90 kazanacak" diye konuştu. Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini de söyleyen Ataklı, "Yüzde 0.1 bile alamayan iki parti CHP'nin sırtından bayağı Meclis'te komisyonlara falan adam verecek varlığa kavuştu." ifadelerini kullandı.

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıkladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi muhalefet kanadında büyük şaşkınlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, ikinci turdan umudunu keserek, 'Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke var. Erdoğan, ikinci turda yüzde 90 kazanacak' diye konuştu.Ataklı sözlerinin devamında, 'Uzun süredir anlattım. Eğer ikinci tura kalırsa 'Tayyip Erdoğan'ın' eli çok güçlenecek demiştim' ifadelerini kullandı.Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini de söyleyen Ataklı, 'Normal şartlarda böyle bir tabloyu gördükten sonra seçimin yenilenmesi gerekiyor. Yüzde 0.1 bile alamayan iki parti CHP'nin sırtından bayağı Meclis'te komisyonlara falan adam verecek varlığa kavuştu. CHP aynı oyu alarak, 30-40 vekilinden olmuş durumda. seçim tekrarı bile gerektirir.' ifadelerini kullandı.