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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor

Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, 49,5 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı. Böylece cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi muhalefet kanadında büyük şaşkınlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, ikinci turdan umudunu keserek, "Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke var. Erdoğan, ikinci turda yüzde 90 kazanacak" diye konuştu. Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini de söyleyen Ataklı, "Yüzde 0.1 bile alamayan iki parti CHP'nin sırtından bayağı Meclis'te komisyonlara falan adam verecek varlığa kavuştu." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor
Ekleme: 15.05.2023 - 21:08 Güncelleme: 15.05.2023 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor
Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. İlk andan itibaren rakiplerine büyük fark atan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimlerden zaferle çıkmayı garantiledi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıkladığı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

CHP yandaşı Can Ataklı: Seçimin yenilenmesi gerekiyor

Seçim sonuçları CHP yandaşı Can Ataklıyı şoke etti: Erdoğan yüzde 90 kazanacak

Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın büyük zaferi muhalefet kanadında büyük şaşkınlığa neden oldu. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, ikinci turdan umudunu keserek, 'Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir öfke var. Erdoğan, ikinci turda yüzde 90 kazanacak' diye konuştu.

Ataklı sözlerinin devamında, 'Uzun süredir anlattım. Eğer ikinci tura kalırsa 'Tayyip Erdoğan'ın' eli çok güçlenecek demiştim' ifadelerini kullandı.

'Seçimin yenilenmesi gerekiyor'

Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini de söyleyen Ataklı, 'Normal şartlarda böyle bir tabloyu gördükten sonra seçimin yenilenmesi gerekiyor. Yüzde 0.1 bile alamayan iki parti CHP'nin sırtından bayağı Meclis'te komisyonlara falan adam verecek varlığa kavuştu. CHP aynı oyu alarak, 30-40 vekilinden olmuş durumda. seçim tekrarı bile gerektirir.' ifadelerini kullandı.
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