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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,53

26.377.160 oy

MUHARREM İNCE

%0,43

231.182 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,81

23.860.371 oy

SİNAN OĞAN

%5,23

2.783.029 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.377.160
%49,53
MUHARREM İNCE
231.182
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.860.371
%44,81
SİNAN OĞAN
2.783.029
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.708.748
%36,19
265
CHP 13.481.719
%26,08
166
MHP 5.295.046
%10,24
50
İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
43
YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
61
Y.REFAH 1.482.077
%2,87
5
ZAFER 1.089.400
%2,11
0
TİP 771.643
%1,49
0
BBP 525.690
%1,02
0
MEMLEKET 480.689
%0,93
0
AP 56.476
%0,11
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
320
MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
209
ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
61
İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
0

CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Derhal istifa etmeli

CHP’den ihraç edilen, Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski devlet bakanı Mehmet Sevigen seçim sonuçlarını değerlendirdi. Millet İttifak'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Sevigen, "Altılı Masa niye bir araya gelsinki, gerek yok. Kendileri de inanmıyorlar ikinci tura. Biz bu partiyi bunun için kurmadık. Cumhuriyete karşı olanları yanına aldı. Dünyanın en çapsız başbakanı dediği Davutoğlu'nu yanına aldı. Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli" ifadelerini kullandı.

CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Derhal istifa etmeli
Ekleme: 15.05.2023 - 14:18 Güncelleme: 15.05.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Derhal istifa etmeli
CHP’den ihraç edilen eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi yok ettiğini belirten Sevigen, "Niye bir araya gelsinler ki, gelmeye de gerek yok. Kendileri de inanmıyorlar ikinci tura. Biz bu partiyi bunun için kurmadık. Şimdi sandıkları bırakmayın diyorlar, sandıkları bırakmayan bu partiye emek vermiş insanlar yine bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor. Kemal bey genel başkan olduktan sonra 10 seçimdir, bu 11. Seçim. yalvardık, 10 tane yanındaki dalkavuğu aldı onlar en büyük sensin dedi, laik cumhuriyete karşı olanları yanına aldı. Dünyanın en çapsız başbakanı dediği Davutoğlu'nu yanına aldı" dedi.

'Dalkavukları yanına aldı'
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Sevigen'in açıklamaları şu şekilde: "Ali Babacan’a genç ideali var dedi ama bütün Türkiye'yi satmıştı. Bunları yanına aldı, bütün arkadaşlarını dışarıda bıraktı. Şimdi de "birleşerek kazanacağız" diyor. Bunlar sana oy vermedi ki. Davutoğlu, "Ben 90 yaşındaki halamı ikna edemiyorum. Tabanımız oy vermiyor" dedi. Meral hanım, "Kemal Bey siz aday olmayın hem size hem bize oy vermiyorlar" dedi. Hanımefendi feryat etti. Hırsını alamadı ilk defa bu fırsatı kaybettik. Süreci yanlış yönetti. Kendi öz evlatlarını dışarı koyarsan, Atatürk'e kefere diyenlerle yola çıkarsan, Sadullah Ergün'ü aday yaparsan sana oy verirler mi? Fetullah Gülen'in bir numaralı adamını İzmir'den aday yaparsan sana oy verirler mi?

'Emek veren çile çekenler dışarıda kaldı!
Deniz Baykal'ın adını anmadı, Deniz Gezmiş'ten Mustafa Kemal'den bahsetmezsen sana neden oy versinler. Emek veren çile çekenler dışarıda kaldı. Laik cumhuriyetten yana olmayan 75 adayı listeye koydu. Yarın istifa edip gidecek, Kemal Bey bu partinin sahibi mi bugün istifa etmesi lazım. Bir de Tayyip Bey oy kaybetti diyor. Oy kaybeden biziz. 40 haramileri alsın gitsin. CHP Genel Başkanlığı'ndan derhal istifa etmesi lazım. Hani buluşacaktı altılı masa? Nerede bizim partinin kurmayları. Umurlarında değil. İlk defa solun bir şansı vardı kemal bey adaylığı için umudumuzu aldı. Niye ayağa kalkıp kemal bey istifa etsin demiyoruz. Karamollaoğlu aday olurken alevi dernekleri ses çıkarmaz mı? Fazıl Say, bu listeyi görünce bu listenin ne işi var demez mi? Davutoğlu, Babacan neden çıkmadı sahneye? Oyu yok çünkü.

'Kemal Bey CHP'yi yok etti'
Kemal Bey derdini anlatamadı. Onlar sana oy vermez. Halasına oy verdiremeyen kişiler sana oy verir mi. Benim derdim Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey CHP'yi yok etmiştir. Derhal istifa edip kurultaya çağırması lazım. Siyaset güven meselesi. Bu hükümet doğru da yapsa yanlış diyeceğiz, diye feryat ettiler. Dursun Çiçek'in kızını bile ihraç ettiler. 6-7 ay sonra yerel seçimler var. İnsanlara dokunamazsanız, kibir yaparsanız olmaz. İlk defa belediyeleri aldık, bırakın bu insanlar çalışsın."

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