Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde tercihini yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara önde tamamladı. Seçim yasası gereği yüzde 50 +1 oy şartı sağlanamadığından seçimler ikinci tura kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millet iradesine saygı duyduklarını ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkacaklarını kaydetti.'MİLLETİMİZ ÖZGÜR İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR'14 Mayıs seçimlerinin tarihin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, '14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir. Milletimiz; Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.' dedi.'MİLLETİMİZ BİZE VE İTTİFAKIMIZA GÜVENDİĞİNİ, İNANDIĞINI, GELECEĞİNİ BURADA GÖRDÜĞÜNÜ TEYİT ETMİŞTİR'14 Mayıs seçimlerinin kazananın Türk demokrasisi ve Türk milleti olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, 'Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. 14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.'SEÇİMLER YARIM PUANDAN DAHA AZ BİR FARKLA İKİNCİ TURA KALMIŞTIR'Başkan Erdoğan, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyon oy farkı attığını ancak seçimlerin az bir farkla ikinci tura kaldığını hatırlattı. Başkan Erdoğan paylaşımında 'Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.' ifadesine yer verdi.'28 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKACAK, İNŞALLAH TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ'28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinden de zaferle çıkacağını söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:'Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.'