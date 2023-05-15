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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%49,45

26.014.774 oy

MUHARREM İNCE

%0,41

217.783 oy

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
%0,09
0
BAĞIMSIZ 0
%0
0
CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
326
MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
213
ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
0
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini önde kapatmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranına sahip olduğu vurgulayan Başkan Erdoğan, seçimlerin az bir farkla ikinci tura kaldığını hatırlattı. İkinci tur seçimleri için çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız
Ekleme: 15.05.2023 - 20:11 Güncelleme: 15.05.2023 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız
Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde tercihini yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara önde tamamladı. Seçim yasası gereği yüzde 50 +1 oy şartı sağlanamadığından seçimler ikinci tura kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millet iradesine saygı duyduklarını ve 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkacaklarını kaydetti.

'MİLLETİMİZ ÖZGÜR İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR'

14 Mayıs seçimlerinin tarihin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, '14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir. Milletimiz; Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.' dedi.

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız

'MİLLETİMİZ BİZE VE İTTİFAKIMIZA GÜVENDİĞİNİ, İNANDIĞINI, GELECEĞİNİ BURADA GÖRDÜĞÜNÜ TEYİT ETMİŞTİR'

14 Mayıs seçimlerinin kazananın Türk demokrasisi ve Türk milleti olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, 'Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, %49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. 14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız

'SEÇİMLER YARIM PUANDAN DAHA AZ BİR FARKLA İKİNCİ TURA KALMIŞTIR'

Başkan Erdoğan, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyon oy farkı attığını ancak seçimlerin az bir farkla ikinci tura kaldığını hatırlattı. Başkan Erdoğan paylaşımında 'Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.' ifadesine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'tan zaferle çıkacağız

'28 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKACAK, İNŞALLAH TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ'

28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinden de zaferle çıkacağını söyleyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

'Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz. 28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.'

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