CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok!
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Yener, veri girişinde aksama olmadığını bildirdi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımı sürerken YSK önünde açıklamada bulundu.
Yener, YSK'nın veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını belirterek, 'Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de sisteme girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarı ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda da nasıl bir yol izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir' dedi.
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