YSK Başkanı Ahmet Yener'den 14 Mayıs seçimleri açıklaması: Veri girişinde aksama yok!

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımı sürerken YSK önünde açıklamada bulundu.Yener, YSK'nın veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını belirterek, 'Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de sisteme girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarı ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda da nasıl bir yol izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir' dedi.