Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı

Türkiye'de sandık başında yoğunluk oluşmaya devam ediyor...Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.Cumhurbaşkanı adaylarından ilk oyunu kullanan isim ise Sinan Oğan oldu.ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, eşi Gökçen Oğan ile beraber oyunu kullandı.Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.