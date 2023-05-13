Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Seni önce Allah'a ısmarladık

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile ilgili paylaşımda bulunan. Bayraktar'ın, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.Bayraktar'ın paylaştığı videoda Kızılelma'nın TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği kol uçuşlarına ait görüntüler yer aldı.Selçuk Bayraktar'ın, 'Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık' başlığıyla yayınladığı video büyük beğeni toplarken, 50 dakika içerisinde 230 bin görüntülenme elde etti.