Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Terörist neredeyse hedefimiz orası! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek!'