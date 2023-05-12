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Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek
Ekleme: 12.05.2023 - 14:42 Güncelleme: 12.05.2023 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek
Başkan Erdoğan,Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Açılışını yaptığımız Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin hayırlı olmasını diliyorum. İşçisinden memuruna ustasından sanatçısına herkese şahsım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu semtin adı Levent. Acaba neden Levent. Çünkü Barbaros Paşa'nın askerlerinin ismi Levent'ti bundan dolayı semtin adı Levent olarak kaldı. Bize sorduklarında da buraya Barbaros Hayrettin Paşa adı yakışır dedik. Kaptanı derya buradan hareket etti.

Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

Bu semt böyle bir camiye hasretti. Kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon liraya bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati minaresinden ezanı eksik etmesin.

Osmanlı denizciliği Barbaros Paşa zamanında zirveye çıkmıştır. Türk denizciliğinin abide ismi Barbaros Paşa'yı şükranla yad ediyorum. Adını yaşatmak üzere inşa ettiğimiz camiyi onun mirasına hem de şehrimizin kültürel dokusuna uygun yapıda olduğunu görüyoruz. Denizcilik temalarından yola çıkılmıştır.

20 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Barbaros Hayreddin Paşa Camii açıldı! 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek



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