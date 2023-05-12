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Adana'da Aralık ayında teslim edilecek afet konutları yükseliyor

Depremlerin ardından Adana'da, Toplu Konut İdaresince başlatılan kalıcı konut projesi çerçevesinde Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yapılacak 581 konutun temeli atıldı.

Ekleme: 12.05.2023 - 09:45 Güncelleme: 12.05.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Adana'da Aralık ayında teslim edilecek afet konutları yükseliyor
Türkiye 6 Şubat'ta karanlık bir güne uyandı.

Geniş coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce kişinin ise evi hasar gördü.

Depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı bir şehirde Adana oldu.

Kentte TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Konutlar yükseliyor
Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılması planlanıyor.

Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Murat Kurum duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Adana'daki afet konutları için Şambayadı bölgesini istişare ettik' açıklamasının ardından Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde temel atıldı.

30 bloktan oluşacak 581 konutun yapımı için çalışmalar başlarken, Aralık ayında ilk teslimatın yapılması için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

"Kurallara uygun bir şekilde yükseliyor"
Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karslıoğlu şu ifadeleri kullandı:

30 blok 581 konuttan oluşan proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza söz verdiğinden daha hızlı bir şekilde biz konutları bitireceğiz.

Bilim ve fen kurallarına uygun bir şekilde konutların yükselişi sürüyor.

"Vatandaşlarımız burada doğayla iç içe yaşayacak"
Deprem konutlarında oturacak vatandaşların konforlarının da düşünüldüğünden bahseden Karslıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

TOKİ konutlarımız çevre ile özdeşleşmiş vaziyettedir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şambayadı Mahallesi'nde de konutlar yeşillikler içerisinde. Vatandaşlarımız burada doğayla iç içe yaşayacak. Burada proje müdürümüzden işçimize kadar 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

İlk teslimat Aralık'ta
Karslıoğlu, ilk konut tesliminin Aralık ayında olacağını söyledi.
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