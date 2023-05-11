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Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?

'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürdü. Söğütlüçeşme metrobüs durağında bu sabah yetersiz araçlar sebebiyle uzun kuyruklar oluştu. Geç gelen metrobüsler nedeniyle işlerine geç kalan vatandaşlar, "Tek tek mi yollayacaksınız? Her gün aynı. Kusura bakıyoruz, biz de işe gidiyoruz çünkü. Her gün mü aksama var yani." sözleriyle İBB'ye tepki gösterdi.

Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?
Ekleme: 11.05.2023 - 10:34 Güncelleme: 11.05.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları sebebiyle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da her gün yaşanan metrobüs aksaklıklarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Dakikalarca araç gelmedi

Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca gönderilmeyen araçlar vatandaşları isyan ettirdi. İşlerine geç kalan vatandaşlar araçların sevkinden sorumlu olan İBB çalışanına tepki gösterdi.

Vatandaşlar isyan etti: Tek tek mi yollayacaksınız?

Her gün aynı durumun yaşandığını söyleyen bir kadına 'Her gün aynı olmuyor kusura bakma diyen' İBB çalışanına vatandaşlar şu sözlerle cevap verdi:
'Tek tek mi yollayacaksınız? Her gün aynı. Kusura bakıyoruz, biz de işe gidiyoruz çünkü. Her gün mü aksama var yani.'

Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca araç gelmeyince vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi: Her gün mü aksama var?
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