  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Nuran Emir: İmralı kapıları açılana ve Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'liler meydanlarda PKK elebaşı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör paçavraları eşliğinde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal bir açıklama yaptı. HDP'li Emir, "İmralı kapıları açılana kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız." dedi.

HDP'li Nuran Emir: İmralı kapıları açılana ve Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız
Ekleme: 11.05.2023 - 12:31 Güncelleme: 11.05.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Nuran Emir: İmralı kapıları açılana ve Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız
14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda terörist başı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.

Mitingde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'İmralı kapıları açılan kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız.'

HDP'li Mithat Sancar ise terör paçavralarıyla AK Parti aleyhine slogan atan kalabalığa, 'AK Parti ve Erdoğan 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla gidecek sizlerin iradesiyle gidecek.' diye cevap verdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .