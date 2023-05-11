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Fahrettin Altun: Muhalefetin yönettiği çetelerin ifşa olmaları yakın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına ve kendisine yönelik iftira ve saldırıların altında muhalefetin yönettiği çetelerin ifşa olmalarının yakın olduğunu vurguladı.

Ekleme: 11.05.2023 - 13:38 Güncelleme: 11.05.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun: Muhalefetin yönettiği çetelerin ifşa olmaları yakın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık binası konferans salonunda Sosyal Medya Platformlarında Dezenformasyonla Uluslararası Mücadele Paneli'ne katıldı.

Altun, kendisine yönelik iftira ve saldırıların altında muhalefetin yönettiği çetelerin ifşa olmalarının yattığını söyledi.

İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Beyhude bir çaba içindesiniz. Bu beyhude çabadan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun. Milletin sözü sizin için de esas olsun ve bizim bu türden ithamlarla, bu türden iftiralarla, bu türden yalanlarla yolumuzdan, davamızdan dönmeyeceğimizi de çok iyi bilin."

"Cumhurbaşkanımızın mücadelesine omuz veriyor"
Altun burada yaptığı konuşmada, akademiden medyaya birçok alanda etki ajanlarının ve ülkelerin kendi çıkarlarına göre yönetilmesini sağlayan çetelerin olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

Tarihsel ve aktüel olan bu saldırıların bilincinde olan milletimiz de işte bu nedenle çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanımızın mücadelesine omuz veriyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, bu mücadele bir hakikat mücadelesidir.

Bu mücadele, bir bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadele, bir insanlık mücadelesidir. Bu mücadele, bir haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele, sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için tarihsel bir imkandır, fırsattır.

"Sosyal medyanın demokrasi karşıtı bir silah olarak kullanıldığını artık hepimiz biliyoruz"
Sosyal medyanın zihinsel etki ve psikolojik harp unsuru olarak kullanılması ile dünyanın son yüz yılda yaşadığı çatışmanın, savaşın ve insani trajedilerin daha sık insanların karşısına çıktığını dile getiren Altun şöyle devam etti:

Bununla birlikte kimi ülkelerin, örneğin Amerika’nın seçimlerinde dahi sosyal medyanın nasıl demokrasi soslu ama demokrasi karşıtı bir silah olarak kullanıldığını artık hepimiz biliyoruz.

"Bot hesapların bu süreçteki aktif rolünü gördük"
Altun, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra başlayan Twitter ifşa serilerinin sosyal medya platformlarına manuel şekilde ve algoritma oyunlarıyla müdahale edildiğinin gözlemlenebildiğini belirterek şöyle dedi:

Bu ifşalarda seçim kampanyalarına destek için açılan hashtag kampanyaları, bot hesapların bu süreçteki aktif rolünü, üst düzey yönetici ve tanınmış politikacılardan Twitter yönetimine giden kara listeye alınma talimatlarını gördük.

Ortaya atılan ifşa serilerinde sansüre uğrayan ya da talimat veren tarafta pek çok ünlü gazeteci, politikacı, iş insanı ve üst düzey bürokratın adı geçiyor. Üstelik bu isimler algoritmaların ötesinde bir filtreleme sistemine takılıyor.

“Mevcut iktidara destek verenlerin hesaplarının kapatıldığını gördük, öğrendik”
Altun, Twitter ifşalarını sosyal medyanın gerçek yüzünün anlaşılması bakımından önemli gördüklerini belirterek, “Mevcut iktidara destek verenlerin paylaşımlarının nasıl görünmez kılındığını, hesapların kapatıldığını ya da bir şekilde onların gerçek anlamda baskılandığını, yine bu ifşalar içinde gördük, öğrendik.” değerlendirmesini yaptı.

"Milletin iradesini etkilemek için nasıl çalıştığını ibretle gördük"
Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

Geçtiğimiz günlerde muhalefet yapılarının sosyal medya üzerinden nasıl trol ağları kurduklarını, seçime yönelik dezenformasyon ve provokasyon yapmak üzere nasıl örgütlendiklerini ortaya koyan bir haberle sarsıldık.

Kriminal ve kimi zaman terör örgütleriyle ilişkili yüzlerce kişi tarafından işletilen ve milyonlarca insanı manipüle eden şebekenin seçimler öncesi milletin iradesini etkilemek için nasıl çalıştığını ibretle gördük.

"Yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira atıyorlar"
Altun, muhalefetin İletişim Başkanlığına ve kendisine yönelik iftira ve saldırılarının altında muhalefetin yönettiği çetelerin ifşa olmalarının ve deşifre olmalarının yattığını söyleyerek şu şekilde konuştu:

Seçime yönelik olarak uzun zamandır çalıştıkları ve besledikleri trol şebekelerinin deşifre olmasının önüne geçmek ve gündemi farklı bir yöne çekmek için son on gündür canhıraş bir mücadele veriyorlar.

Yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira atıyorlar. Ancak beni ve çalışma arkadaşlarımı açıkça hedef göstererek kendi düzenbazlıklarının ve beceriksizliklerinin önüne geçmeye çalışan bu zihniyeti biz çok iyi tanıyoruz.

"Milletin iradesine saygı duyun"
Altun, muhalefete ve trol çetelerine, "Beyhude bir çaba içindesiniz. Bu beyhude çabadan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun. Milletin sözü sizin için de esas olsun ve bizim bu türden ithamlarla, bu türden iftiralarla, bu türden yalanlarla yolumuzdan, davamızdan dönmeyeceğimizi de çok iyi bilin." dedi.
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