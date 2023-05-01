WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği kullanıma sundu.Sesli mesaj uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için çalışan WhatsApp, uygulamanın yeni beta sürümünde sesli mesajların otomatik metne dönüştürülmesi özelliğini yayınladı.Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, kendilerine gelen sesli mesajları dinleyemeyecekleri durumlarda metne dönüştürebilecek. Kullanıcılar, sesli mesajlar içerisinde yer alan kelimeleri de arama yaparak bulabilecek.Yeni özelliğin, beta sürümden çıkıp tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor.