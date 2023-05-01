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Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu

Eskişehir’de katıldığı bir programda “Çok yakın bir zamanda petrolle ilgili büyük bir müjde verebiliriz” ifadelerini kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol rezervi hakkında bilgiler verdi. Gabar Bölgesi’nde yapılan sondaj ve kuyu çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, saha çalışmalarının sonucu hakkında “İlk değerlendirmeler olumlu” dedi. Bakan Fatih Dönmez, bölgede tespit edilen petrol rezervi hakkında daha net ve detaylı bilgilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Ekleme: 1.05.2023 - 10:33 Güncelleme: 1.05.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan petrol müjdesiyle ilgili “An itibariyle sondaj çalışmalarımız, kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu” dedi.

“İlk değerlendirmeler olumlu”Sahada sondaj çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelerin olumlu yönde olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına biliyorsunuz büyük bir yoğunluk vermiştik. 2020 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleşti. Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana'da biliyorsunuz Çukurova'da önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar Bölgesi'nde Esma Çevik'in yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. 2 ay kadar önce de orada sondaj çalışmalarına başlamıştı ekibimiz. An itibariyle sondaj çalışmalarımız, kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin.”
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