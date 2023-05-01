Başkan Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni emekli zammı açıklaması geldi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,44, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,44 oldu.Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık rakamlar netleşti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının da aynı şekilde gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 26,61 olacak.Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43 olması bekleniyor.İki hesabı beraber değerlendirirken 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43-26,61 arasında bir değerde olmasının olasılığı arttı.Beklenen 6 aylık enflasyon rakamları ve önceki düzenlemeler dikkate alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü seçenekler refah payı dahil yüzde 30 formülü oldu. Hesaplamalara göre; 6 aylık enflasyon rakamlarının kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor.1. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,436 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 66 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,186 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,18SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli ve memura ek zam açıklaması!2. Eğer enflasyon yılın ilk 3 ayındaki gibi gelirse;Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,616 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 66 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,266 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,26Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 30Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 35NOT: Burada belirleyici 6 aylık enflasyon rakamları olacak. Son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.