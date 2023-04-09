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Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. AK Parti'de üst komisyon, CHP'de ise Parti Meclisi listelere son şeklini verecek.

Ekleme: 9.04.2023 - 11:50 Güncelleme: 9.04.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel merkezlerde milletvekili aday listelerine son şekli veriliyor. AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst komsiyon, çalışmalarında sona yaklaştı. 3 dönem kuralını uygulama kararı alan AK Parti'de, birçok isim listede yer almayacak. Kabinede yer alan isimler, listelerde ilk sıradan milletvekili adayı gösterilecek.

AK Parti listelerinde Demoatik Sol Parti adayları için az iki aday
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'den milletvekili adayı olacak. AK Parti listelerinde Demorkatik Sol Parti adayları için az iki aday için yer açacak.

CHP'den 20 kontenjan ayrıldı
Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek. Millet İttifakı kanadında da yoğun bir mesai var.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adayları, CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Bu 4 partinin adaylarına, CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor. CHP ile İYİ Parti arasında ise ortak liste çalışmaları sürüyor. NTV’nin ulaştığı bilgilere göre, Artvin - Erzincan - Van - Çorum - Adıyaman ve Tunceli'de İyi Parti adaylarının, CHP listesinden seçime girmesi kararlaştırıldı. Bayburt - Gümüşhane - Aksaray'da ise CHP’li adaylar İyi Parti listelerinden seçime girecek. Bu illere, Yozgat, Malatya, Hakkari, Bartın, Bingöl ve Muş’un da dahil olabileceği belirtiliyor. CHP'de listeye son şekli, Parti Meclisi toplantısında verilecek.

Kesin listeler 19 Nisan'da
Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.
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