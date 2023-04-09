Mavi Vatan'ın yeni muhafızı: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yarın TSK’ya teslim edilecek

"Dünyanın ilk SİHA gemisi" ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip TCG ANADOLU, göreve hazır. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yarın günü TCG ANADOLU gemisinin Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninin yapılacağını duyurdu. Demir, ANADOLU gemisi niteliğindeki bir geminin dünya ligindeki fiyatları ile Türkiye'ye olan maliyetinin çok farklı olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Erdoğan, "Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası, dalga geçiyordu. Bay bay Kemal fabrikanın adresini vereyim, Gemlik'te. Yetmedi dedi ki "Peki bunları kime satacaksın". 177 bin talep oldu daha bir ayda. Togg'u hamd olsun ülkemize kazandırdık. Yollarda görmeye başladığımız Togg'a yakında dünyanın diğer ülkelerinde görmeye başlayacaksınız. Aliyev'e bir tane gönderdik, şimdi de bir tane Özbekistan Devlet Başkanı'na göndereceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz, 'Devrim' otomobili vardı, biz ise şimdi 'Devrin' otomobilini yaptık. Bu yatırımlar, İHA'lar, SİHA'lar, AKINCI'lar. Şimdi pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz ve silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Durmak yok yola devam."TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak anılıyor. TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 58 metre. Gemide 1.310 metrekare boyutunda, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor.Gemide buna ek olarak 165 metrekarelik bir gemi havuzu, 1.880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ve bir uçuş rampasının yer aldığı 5.440 metrekarelik uçuş güvertesi ve 900 metrekare de hangar yer alıyor.TCG Anadolu, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. TCG Anadolu, 6 adet F-35B, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet Seahawk genel amaçlı helikopter ve 2 adet de insansız hava aracı taşıyabilme yeteneğine sahip. Ayrıca TCG Anadolu 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı-ZAHA, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek. TCG Anadolu'yu, Kızılelma, Bayraktar TB2, Hürjet gibi araçlar kullanabilecek.TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek. TCG Anadolu ayrıca, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.2014 yılında yapımına başlanan TCG Anadolu, 1.223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak.