İşte 7'li koalisyonun yönetim modelinin özeti: 'CHP Parti Meclisi yerine Bakanlar Kurulu koyun'

7'li koalisyonda milletvekili adayı belirleme krizi sürerken, CHP seçim çalışmalarını masaya yatırmak için Parti Meclisi Toplantısı kararı almıştı. Toplantıda, aday listesi onaya sunularak, ardından YSK'ya iletilecekti. CHP ve küçük ortaklar ile İYİ Parti ekseninde yaşanan perde arkasındaki kavga açığa çıkarken, 22.00'de başlaması planlanan parti meclisi toplantısı da önce 00.00'a ardından 03.00'e ertelendi. Yaşanan gelişmeler, 7'li koalisyonun yönetim modelini özetler nitelikte olarak yorumlandı.

CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 8 Nisan Cumartesi günü toplanacaktı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılacaktı.Son halini Kılıçdaroğlu'nun vereceği milletvekili aday listesisinin, Parti Meclisinin onayına sunularak, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi planlanıyordu.Ancak bugün hem CHP hem de İYİ Parti ekseninde yaşanan kriz; Parti Meclisi toplantısını önce 00.00'a daha sonra da 03.00'e erteletti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur, yaşanan kaosa göndermede bulunarak, ''CHP Parti Meclisi' yerine 'Bakanlar Kurulu' koyun. 90'lar öyleydi işte.' paylaşımında bulundu.