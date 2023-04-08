  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması gerektiğini söyledi.

PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi
Ekleme: 8.04.2023 - 18:59 Güncelleme: 8.04.2023 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi
Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidecek...

Seçimlere kısa bir süre kalmışken aylar öncesinden yapılan ittifaklar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaşanan kavgalar sonucu adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'da adaylığının ardından ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek desteklerini istedi. HDP ise bu destek talebine olumlu yanıt verdi. HDP yaptığı açıklamada seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

HDP'ye yerel özerklik vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında söylediği yerel özerklik sözleri tekrar bir vaat olarak sunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

PKK'dan peş peşe destek mesajları

Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından hain terör örgütü PKK'dan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle başlayan destek mesajlarına ilk terör örgütü elebaşlarından bir bir açıklamalar geliyor.

Bir destek de Salih Müslim'den

Terör elebaşları Duran Kalkan, Bese Hozat ve Sabri Ok, Cemil Bayık'ın açıklamalarından sonra bir açıklamada PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden Salih Müslim, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Teröristbaşı, 'Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek.' ifadelerini kullandı.

'Faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur'

Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan rahatsızlığını dile getiren PYD elebaşı Salih Müslim konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır.

'Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren terörist seçimlerin önemli olduğunun üstünde durarak şöyle konuştu:

Ya Türkiye'de sorunlar demokratik bir şekilde çözülecek ya da faşizmin ve sultancı sistemin altında kalacaktır. Bu iktidarın hedefinde sadece Kürtler ve Türkiye halkları yok, dünyadaki herkes duyarlı olmalıdır. Bu faşist iktidarın sağı solu belli değil. Her yeri karıştırabilir, birçok şeyi bozabilir. Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
İşte 7'li koalisyonun yönetim modelinin özeti: 'CHP Parti Meclisi yerine Bakanlar Kurulu koyun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında kritik görüşme
ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Başsavcı yardımcısı Ender Coşkun soruşturma başlattı!
Romanlarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi
Bakan Nebati’den 7’li koalisyona zor sorular
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi
Çin düğmeye bastı! Savaş uçakları sınırı geçti!
Karadeniz gazı evlerde ne zaman kullanılacak? Bakan Fatih Dönmez tarihi açıkladı .
Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek