Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan

7'li koalisyonun, terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının ortak adayı olan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'na bir destek de THKP/C elebaşı Mihraç Ural'dan geldi. Daha önce Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat da Kılıçdaroğlu'na desteklerini yayınladıkları videolarla açıklamışlardı.Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'danHatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde gerçekleşen ve 52 vatandaşımızın şehit olmasına neden olan terör olayının sorumlusu THKP/C elebaşı Mihraç Ural Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.THKP/C elebaşı Mihraç Ural: 'Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik.' dedi.Sık sık pazarlıklarda elini yükselten HDP'nin bu tutumuna ve Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına bir destek de terör örgütü PKK'dan geldi. Terör örgütünün yöneticilerinden olan Bese Hozat, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını dile getirirken terör eylemlerini de seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı.'Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var' diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.Hozat, 'Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık' sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini detseklediklerini itiraf eden Ok, 'Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler' ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, 'A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir.' şeklinde konuşarak terör örgütünün 7'li koalisyona verdiği desteği itiraf etti.PKK elebaşı Duran Kalkan, 'Örgütlenerek bu ittifaka destek vereceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz.' ifadelerini kullanırken, Mustafa Karasu ise '6'lı Masa umut yarattı. Biz de seçimde sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.' demişti.PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: 'Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz' | VideoBölücü örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, her seçim öncesi verdiği mesajlarla HDP'yi yöneten isimlerin başında yer alıyor.Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek 'Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi' | VideoKarayılan geçmiş dönemlerdeki seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp şunları söylemişti;Erdoğan, Kandil ve Şengali yok edeceğini söylüyor. Verilen her oy PKK'ya sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde halkımız' kime oy vereceğini bilmektedir.Yapılacak seçimlerin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri olmadığını vurgulayan terör örgütü ele başlarından Cemil Bayık ise; CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu neden seçtirmek istediklerini şu sözlerle özetledi;14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecektir. Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.