CHP'nin Trabzon mitinginden paylaşılan fotoğraf, üzerinde oynanmış çıktı

CHP'nin Trabzon mitinginden paylaşılan bir görselin, üzerinde oynanmış olduğu anlaşıldı. Fotoğrafta yapılan kurguda alanın doldurulmaya çalışıldığı görüldü.

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerin startını verdi.



Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti.



Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 1 saatlik bir miting yaptı.



Katılım, AK Parti'nin mitinglerinden az oldu

Daha sonra basına yansıyan fotoğraflarda mitinge katılımın, AK Parti'nin mitinglerinden az olduğu görüldü.



Bu durumun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu.



Bazı CHP'li hesaplar, miting alanını dolu göstermek için shoplu fotoğrafı paylaşmaya başladı.



Fotoğrafın üzerinde oynandığı ortaya çıktı

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı.



Paylaşılan fotoğrafın üzerinde, profesyonel olmayan bir shop çalışmasının yapıldığı görüldü.



İşte o fotoğraf...





