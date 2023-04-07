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Beyaz Gazete
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Bloomberg: Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bariz şekilde karizmadan yoksun

Kılıçdaroğlu'nun sakin olduğu fakat karizmatik olmadığı belirtildi. CHP Lideri'ne Lincoln'ün mücadelesini okuması tavsiye edildi.

Bloomberg: Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bariz şekilde karizmadan yoksun
Ekleme: 7.04.2023 - 11:20 Güncelleme: 7.04.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Bloomberg: Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bariz şekilde karizmadan yoksun
ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.

6'lı masayla ilgili analiz yayınlayan medya organı, 'Türkiye'nin Gandhi'sinin Lincoln'den ders alması gerekebilir' dedi.

Muhalefete ve adayına izlemeleri gereken yol haritası sunulan analizde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'hırslı müttefiklerini yanında tutmak için başka bir tarihi figürün liderlik becerilerinin bir kısmını kullanabileceği' belirtildi.

'Gandhi'ye benziyor, karizmadan yoksun'

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına, 'Sakin, evet. Karizmatik mi? Hayır.' notu düşüldü. Ayrıca, 'Muhalefet adayı Kılıçdaroğlu, bariz bir şekilde karizmadan yoksun.' ifadesi kullanıldı:

Kılıçdaroğlu, olağanüstü sakin olduğu için Gandhi'ye benzetiliyor. Hatta hafif bir fiziksel benzerlik de var.

Abraham Lincoln'ü örnek almasını istediler

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na, ortaklarını yanında tutabilmek için öneride bulunuldu. Lincoln ile ilgili yazılan 'Rakipler Takımı' adlı kitap hatırlatıldı:

Müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarihi figürün liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: (ABD'nin eski Başkanı) Abraham Lincoln. Kılıçdaroğlu, Doris Kearns Goodwin'in Lincoln'ün başkanlığıyla ilgili Pulitzer Ödüllü öyküsünü hemen okumaya başlamak isteyebilir.

Muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluk

Anayasa'da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinildi: Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın Meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması gerekecek. Bu olası değil.

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