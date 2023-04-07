Bloomberg: Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bariz şekilde karizmadan yoksun

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde muhalefeti yakından takip ediyor.6'lı masayla ilgili analiz yayınlayan medya organı, 'Türkiye'nin Gandhi'sinin Lincoln'den ders alması gerekebilir' dedi.Muhalefete ve adayına izlemeleri gereken yol haritası sunulan analizde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'hırslı müttefiklerini yanında tutmak için başka bir tarihi figürün liderlik becerilerinin bir kısmını kullanabileceği' belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına, 'Sakin, evet. Karizmatik mi? Hayır.' notu düşüldü. Ayrıca, 'Muhalefet adayı Kılıçdaroğlu, bariz bir şekilde karizmadan yoksun.' ifadesi kullanıldı:Kılıçdaroğlu, olağanüstü sakin olduğu için Gandhi'ye benzetiliyor. Hatta hafif bir fiziksel benzerlik de var.Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'na, ortaklarını yanında tutabilmek için öneride bulunuldu. Lincoln ile ilgili yazılan 'Rakipler Takımı' adlı kitap hatırlatıldı:Müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarihi figürün liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: (ABD'nin eski Başkanı) Abraham Lincoln. Kılıçdaroğlu, Doris Kearns Goodwin'in Lincoln'ün başkanlığıyla ilgili Pulitzer Ödüllü öyküsünü hemen okumaya başlamak isteyebilir.Anayasa'da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinildi: Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın Meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması gerekecek. Bu olası değil.