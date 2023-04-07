7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde düşerken sağanak yağış birçok kentte etkili oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 7 Nisan hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda da yağışlar etkili olacak.



BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 5°C, 14°C

Çok bulutlu



İstanbul 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Anadolu yakasında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 3°C, 12°C

Çok bulutlu



KOCAELİ 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DENİZLİ 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



MUĞLA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece Antalya, bugün (Cuma) Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.



ADANA 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 12°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



K.MARAŞ 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ÇANKIRI 4°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



DÜZCE 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KASTAMONU 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK 9°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



TOKAT 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ELAZIĞ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Batman ve Siirt'in kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.



DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

