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Beyaz Gazete
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15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir

15 Temmuz hain darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç şehit düştü. Şehitlerin babası Ali Oruç, 14 Mayıs seçimlerine gidilirken KHK'lı FETÖ'cülere af hazırlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Oruç, ""FETÖ'cüleri tekrar devlete alıyorsanız bu devlete resmen ihanettir." dedi.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir
Ekleme: 7.04.2023 - 09:07 Güncelleme: 7.04.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir
Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) babası Ali Oruç, 'KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

MİLLETİMİZ FIRSAT VERMEYECEK
Şehit babası, 'Şehit ailelerini düşünen bunu yapmaz. Ama bunlar da vicdan ne gezer? Bu hain insanları cezaevinden çıkarıp acımızın üstüne acımı katmak istiyorsunuz.

Yazıklar olsun. Ama milletimiz bunlara o fırsatı vermeyecek. Devletimiz için nasıl oyunlar oynadığınızı herkes biliyor. 14 Mayıs'ta size o sevinci tattırmayacağız.

Nasıl her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduysak bundan sonra yanında olacağız. Masada ne yaptıklarını bilmeyen bu insanlar mı Türkiye'yi yönetecek' dedi.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir

'DEVLETE İHANETTİR'
Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu.

Canından çok sevdiği iki oğlunu şehit veren Ali Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tutuklu FETÖ'cülerin haklarını geri iade edeceğim' sözüne sert tepki gösterdi. Şehit babası Oruç, 'FETÖ'cüleri tekrar devlete alıyorsanız bu devlete resmen ihanettir.

Biz millet olarak bunlara 14 Mayıs'ta izin vermeyeceğiz. Oy için HDP ile gidip ittifak yapıyorsunuz. Hiç mi şehitlerimizi ve onların ailelerini düşünmüyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bile utanç verici. Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimize ve ailelerine büyük saygısızlıktır' diye konuştu.

15 Temmuz şehidi ikizlerin babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: Devlete resmen ihanettir

14 MAYIS GECESİ DARBE YİYECEKLER
Amaçlarının ülkeyi parçalamak olduğunu kaydeden Ali Oruç, 'Bunlarda vicdan yok. 251 şehidin ailesinin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yaparak ülkeyi parçalamak için ne gerekiyorsa yapıyor.

Hepsi bir oy için. Ama 14 Mayıs gecesi bu millet onlara enbüyük darbeyi vuracak. Çünkü onlara bu sevinci tattırmayacağız.. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz.

Çünkü Cumhurbaşkanımız şehit ailelerinin ve gazilerin yanında oldu. Bizi hiçbir zaman incitmedi. Hakkını ödeyemeyiz. Allah yolunu bahtını açık etsin' şeklinde konuştu.




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