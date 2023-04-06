Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

Gazeteci Osman Gökçek katıldığı programda, yedili koalisyondaki liste savaşlarındaki son kulisleri paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı.OMURGASIZ BİR SÜRECE ŞAHİT OLUYORUZ“Özellikle bu altılı ittifak aslında tüm değerlerini ayaklar altına almış olan bir ittifak. Rahmetli Erbakan hocanın cezaevine girmesi için imza atmış olan bir CHP ve bu imzaların içerisinde bir Kemal Kılıçdaroğlu ve bunu destekleyen Saadet Partisi var. Bu listenin altından seçime girecek. Geçmişte de milli görüşün içerisinde bulunan bir kişi olarak söylüyorum, Saadet Partliler nasıl olacak da gidecekler, seçimde altı oka oylarını basacaklar. Hakikaten bu çok hayret verici bir durum.Demokrat Partililere bakıyorsunuz, aynı şekilde Menderes'i asanlar, Menderes'in asılmasına vesile olanlar, şimdi onların partilerinin logoları altında seçime giriyorlar. Aslında çok omurgasız bir şekilde yapılan sürece şahit oluyoruz.Tabi sadece bu değil. Geçmiş tarihlere baktığınız zaman sizin tüm dini değerlerinize savaş açmış bir CHP ile bugün kendilerinin muhafazakar olduğunu söyleyen kadrolar bir araya geliyor. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'na etmediği hakaret yoktu Ahmet Davutoğlu'nun, bugün onun listesinden seçime giriyor. Burada başka bir şey daha görüyoruz. Bunların, seçimde hep beraber onların altına girmesinden dolayı demek ki hiçbirinin kayda değer bir oyu da aslında yokmuş. Yani bir barajı geçebilecek nitelikte oyları yokmuş.”KILIÇDAROĞLU ADAM YEME NOKTASINDA ÜSTAD!“0.1'i dahi göremeyen bir Demokrati Parti ve bir Gelecek Partisi var. Yani bu oyları dahi göremiyorlar, buralara doğru gelemiyorlar. Ama toplumun önünde CHP ilçe örgütlerine ve il örgütlerine bakıyoruz. Yıllarını vermişler çalışmış, çabalamışlar ama maalesef Ahmet Davutoğlu'nun veya Demokrat Parti'nin ismi bilinmeyen liderinin kendi milletvekillerini ellerinden aldıklarını görebileceğimiz bir süreci daha yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu adam yeme noktasında çok üstad birisi olduğu için, işte Muharrem İnce döneminde veya Mustafa Sarıgül veya parti içerisindeki tüm muhaliflerini yeme noktasında hakikaten başarılı birisi. Mustafa Sarıgül'ü anlamak noktasında da çok güçlük çekiyorum. Dün çok daha farklıydı, bugün tekrar yanına geldi. Tekrar o partiye gelmesinin nedenini ben şöyle olarak görüyorum, acaba ben bir dahaki dönem yerel seçimlerde tekrar Şişli Belediye Başkanlığı olabilir mi? Bir görüşme yapılmış mıdır aralarında bunu bilemiyorum. Ayrıyetten beş tane sağcı bir araya gelmişler, bir tane solcuyu cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyorlar.”İYİ PARTİ HDP'NİN SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİŞ DURUMDAİYİ Parti-HDP ilişkisini değerlendiren Osman Gökçek, “Bunun sebebi aslında kendine güvenen bir kişiliği ortaya koymuş olmasıydı. Ama bu sürecin sonunda bu altılı masa, yedili masa diyebileceğimiz bir masa. Bu masanın içerisinde de İYİ Parti de var. Özellikle HDP'nin söylemleri ve biliyorsunuz en son yapılan açıklamalar... Bunların neticesinde de İYİ Parti'de bunları kabul etmiş durumda. PKK terör örgütünün temsilcileri çıktılar ve sözde liderleri ‘altılı masa bir umut masasıdır' dediler.” şeklinde konuştu.