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Nişantaşı'nda 'yan bakma' cinayeti! Eczanenin ortasında silahla vurularak öldürüldü

Şişli Nişantaşı'nda bir apartman görevlisi ile eczane çalışanı arasındaki yan bakma tartışması cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede parmağı kırılan apartman görevlisi, evinden aldığı tabancayla eczane çalışanına iş yerinin ortasında kurşun yağdırdı. Göğsünden vurulan 31 yaşındaki eczacı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 6.04.2023 - 11:18 Güncelleme: 6.04.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Nişantaşı'nda 'yan bakma' cinayeti! Eczanenin ortasında silahla vurularak öldürüldüOlay, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi 98/A numarada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde bekleyen Gökhan Baran (31) adlı eczane çalışanı ile cadde üzerindeki bir apartmanda görevli olan Kadir K. (42) arasında 'yan bakma' gerekçesiyle tartışma çıktı.

ECZANENİN İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Çevredekilerin uyarılarına rağmen uzayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Kadir K.'nin parmağı kırıldı. Komşu esnafın araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından evine giderek tabancasını alan Kadir K., tekrar eczanenin önüne geldi.

Tartıştığı Gökhan Baran'ın eczanenin içinde olduğunu gören Kadir K., içeri girerek birkaç el ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Baran, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden ayrılarak evine gitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Baran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nişantaşı'nda 'yan bakma' cinayeti! Eczanenin ortasında silahla vurularak öldürüldü

CİNAYET SİLAHIYLA EVİNDE YAKALANDI
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, apartman görevlisi Kadir K.'yi saklandığı evinde cinayet silahıyla yakaladı. Kadir K., gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü.
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