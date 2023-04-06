MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde dün etkisiz hâle getirilen 3 terörist ile birlikte silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AKS piyade tüfeği, 18 adet şarjör, 6 adet el bombası, 2 adet el telsizi ve çok sayıda mühimmat yer aldı.'
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